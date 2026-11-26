Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра се очекује облачно, тмурно и хладно вријеме, уз повремене падавине, док ће у вишим предјелима киша прелазити у сусњежицу и снијег, најављено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана очекује се слаба киша у више наврата, а у вишим предјелима формирање мањег сњежног покривача. У Херцеговини ће бити дјелимичног смањења облачности и сунчаних периода, уз највише температуре ваздуха.
Максимална температура ваздуха износиће од три степена на западу до 10 степени на југоистоку, а на југу до 14 степени Целзијусових. Увече ће бити све хладније, уз температуре од нула до четири степена, на југу до девет, а у вишим предјелима на западу и до минус два степена.
У суботу, 28. новембра, очекује се облачно, тмурно и хладно вријеме са падавинама. Падаће киша, која ће понегдје у нижим предјелима прелазити у сусњежицу, док се у брдско-планинским предјелима очекује снијег и повећање сњежног покривача.
Максимална температура ваздуха биће од нула до пет степени, на југу до 13 степени, док ће минимална температура увече износити од минус два до три степена, на југу до девет, а у вишим предјелима до минус пет степени.
У недјељу, 29. новембра, биће хладно и претежно облачно, уз слабе падавине. Током дана очекује се постепено смањење облачности са сјевера и сунчани интервали, док ће увече бити све ведрије, уз мраз.
Јутарња температура ваздуха кретаће се од минус пет до један степен, на југу до седам, а у вишим предјелима до минус осам степени. Највиша дневна температура биће од нула до четири степена, на југу до 12, а у вишим предјелима до минус два степена.
Хладно вријеме наставиће се и у понедјељак, 30. новембра, када се очекује углавном сунчано вријеме уз промјенљиву облачност.
Минимална температура ваздуха биће од минус седам до минус два степена, на југу до пет, а у вишим предјелима до минус 10 степени. Максимална температура кретаће се од минус један до три степена, док ће на југу бити до 13 степени Целзијусових.
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