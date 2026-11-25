Аутор:АТВ редакција
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У Херцеговину вечерас стижу веће количине влажног ваздуха, због чега се током ноћи и сутрашњег дана очекују интензивније падавине, док су на крајњем југу земље и у предјелима ближим Јадрану могући и обилнији пљускови праћени грмљавином.
Како је упозорио метеоролог Недим Сладић, у оквиру циклоналног система у западном Средоземљу, који се премјешта према сјевероистоку, веће количине влажног ваздуха пристижу у израженој југозападној висинској струји.
Локално се очекује од 30 до 60 литара кише по квадратном метру, док би на планинским врховима, усљед орографског утицаја терена, количина падавина могла премашити и 100 литара унутар 24 часа.
Сладић упозорава да обилне падавине у кратком временском интервалу могу локално довести до бујичних поплава, али и одрона, нарочито на подручјима гдје је вегетација била уништена током прошлог љета.
Као примјер навео је Мостар, гдје је прошле седмице дошло до урбаних поплава, јер су се сливници брзо зачепили усљед обилних падавина и нагомиланог, неочишћеног опалог лишћа.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
С обзиром да у Бањалуци велики број сливника није у стању да одводи воду јер је затрпан лишћем, остаје нада да се неће догодити исти сценарио као и у Мостару.
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