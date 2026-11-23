Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује хладније, вјетровито и облачно вријеме уз јачу кишу, док ће у брдско-планинским предјелима падати сусњежица и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача.
Већ током пријеподнева на сјеверу и западу падавине ће слабити и престати, уз постепено разведравање, па ће током дана бити и сунчаних периода. Послије подне престанак падавина очекује се и на југу и истоку.
Увече и током наредне ноћи биће ведро и све хладније, уз слаб мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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У првом дијелу дана дуваће умјерен до јак сјеверозападни вјетар, који ће током дана слабити у већини предјела. На југу ће се и даље задржати вјетровито вријеме.
Јутарња температура ваздуха кретаће се од два до седам, на југу до 12 степени, док ће максимална дневна температура износити од четири до 14 степени Целзијусових. У вишим предјелима температура ће бити око једног степена.
У вечерњим часовима очекује се додатно захлађење, уз минималну температуру од минус два до два степена, на југу до шест, а у вишим предјелима и до минус пет степени Целзијусових.
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