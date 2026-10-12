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Стрпљење се исплатило: Четири знака у наредних 15 дана рјешавају дугогодишње проблеме

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12.10.2026 20:56

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млади људи залазак сунца веселе се
Фото: Pexels/Vitaly Gariev

Награда за стрпљење стиже за четири хороскопска знака. Друга половина октобра доноси наду, олакшање и прилику да ријеше проблеме који их дуго оптерећују.

Награда за стрпљење ријетко стиже уз велику најаву. Понекад је то разговор који сте дуго чекали, прилика да коначно ријешите финансијску бригу или тренутак када схватите да више не морате сами да носите све оно што вас је годинама оптерећивало.

Од 12. до 27. октобра, хороскопски знакови Близанци, Јарац, Шкорпија и Рибе могли би добити прилику да ријеше проблем који им је дуго одузимао мир.

Након много чекања и преиспитивања, неке ситуације коначно би могле кренути у бољем правцу. Оно што им је потребно није чудо, већ конкретан помак који враћа наду.

Близанци: Коначно стиже одговор који сте дуго чекали

Близанци су можда предуго остали заглављени између наде и разочарања. Чекали су нечији одговор, обећање које никако да се испуни или разговор који би разјаснио однос који им много значи. Највише их је умарало то што нису знали да ли да наставе да се надају или да коначно крену даље.

У другој половини октобра могла би се појавити прилика за искрен разговор или вијест која мијења њихов поглед на читаву ситуацију. Не мора све да се заврши онако како су некада замишљали. Важно је да коначно добију јаснију слику и престану да троше снагу на нагађања. Понекад је управо истина први корак ка олакшању.

Јарац: Финансијско олакшање након дугог одрицања

Јарац је навикао да ћути и ради, чак и када му се чини да сав терет обавеза пада на његова леђа. Мјесецима је можда покушавао да затвори дугове, покрије трошкове или пронађе начин да породици обезбиједи већу сигурност. И када би ријешио један проблем, појављивао би се други.

Наредни дани могли би му донијети прилику за договор, додатни посао или конкретнији план који олакшава финансијску ситуацију. Оно што је важно јесте да не одбацује помоћ само зато што је навикао да се ослања искључиво на себе. Његова награда за стрпљење не мора бити велико богатство. Понекад је највеће олакшање када рачуни више не изазивају страх и када поново може да планира унапријед.

Шкорпија: Истина затвара поглавље које вас је бољело

Шкорпија тешко заборавља оно што је остало недоречено. Можда ју је годинама мучило нечије понашање, издаја или питање зашто се један важан однос завршио без правог објашњења. Наставила је даље, али дио ње је и даље чекао расплет.

У другој половини октобра могла би се отворити могућност за разговор или разјашњење које јој је дуго недостајало. Ипак, највећа промјена можда неће доћи од друге особе, већ из ње саме. Схватиће да не мора да чека туђе извињење како би себи дозволила мир. Када престане да тражи одговоре тамо гдје их можда никада неће добити, коначно ће моћи да одахне.

Рибе: Коначно престајете да носите туђе проблеме

Рибе су често преузимале више него што су могле да поднесу. Биле су раме за плакање, мириле завађене људе и рјешавале туђе бриге, док су сопствене остављале за неки други дан. Временом се накупио умор који нису увијек показивале ни најближима.

Пред њима је период у којем би могле јасније да препознају шта могу да промијене, а шта више није њихова одговорност. Један искрен разговор или одлука да поставе границе могли би донијети велико олакшање. Не морају да се свађају нити да прекидају важне односе. Довољно је да престану да пристају на све науштрб сопственог мира, пише Она.рс

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