Стручњаци забиљежили најранији поремећај поларног вртлога у историји: Шта то значи за зиму?

Аутор:АТВ редакција
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Поларни вртлог ове године ослабио је неуобичајено рано, а смјер његових вјетрова чак се и преокренуо. Ријеч је о атмосферској појави која би могла утицати на временске прилике и повећати могућност продора хладног ваздуха у поједине дијелове сјеверне хемисфере.
Још није познато како ће актуелни поремећај поларног вртлога утицати на зиму на сјеверној хемисфери, али научници се слажу да је ријеч о рекордном догађају.
„Колико нам је познато, ово је најранији поремећај стратосферског поларног вртлога који је до сада забиљежен“, изјавили су за новинску агенцију АФП научници Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ЕЦМВФ) Тим Стокдејл и Фредерик Витарт.
Француска метеоролошка служба „Метео-Франс“ у међувремену је овај догађај описала као нешто до сада незабиљежено.
Рано слабљење поларног вртлога „значајно повећава могућност продора хладног ваздуха у подручја у којима се налази већина густо насељених средишта сјеверне хемисфере, укључујући САД, Европу и источну Азију“, изјавио је за АФП Џуда Коен, климатолог са Масачусетског института за технологију (МИТ).
Графика у наставку приказује како поларни вртлог утиче на временске прилике, односно разлику између стабилног и поремећеног, таласастог поларног вртлога.
Поларни вртлог је велики појас хладног ваздуха ниског притиска који се окреће у смјеру супротном од казаљке на сату око Сјеверног пола, на висини од приближно 10 до 50 километара изнад Земљине површине.
Уско је повезан са млазном струјом (џет-стрим), још једним појасом снажних вјетрова који се налази испод поларног вртлога. Млазна струја формира границу на којој се сусрећу хладан арктички ваздух и топлији ваздух из тропских и суптропских подручја.
Поларни вртлог понекад може имати облик правилног, чврсто затвореног круга који током зиме задржава најхладнији ваздух око Сјеверног пола. Међутим, може попримити и облик неправилних таласа који се спуштају према југу.
Промјене његове снаге и облика могу утицати на атмосферу испод њега и промијенити положај млазне струје, која у великој мјери утиче на временске прилике на Земљиној површини.
Ако млазна струја постане израженије таласаста и почне да се спушта према југу, може омогућити продор леденог арктичког ваздуха у јужније крајеве.
Један од најважнијих чинилаца који могу изазвати такав поремећај јесте нагло стратосферско загријавање. Ријеч је о појави при којој температуре у поларној стратосфери током само неколико дана нагло порасту, због чега слабе снажни западни вјетрови поларног вртлога.
То може помјерити поларни вртлог са његовог уобичајеног положаја изнад Сјеверног пола, довести до његовог раздвајања на неколико засебних вртлога или, као што се дешава сада, изазвати промјену смјера западних вјетрова.
За опоравак поларног вртлога може бити потребно неколико седмица.
Један од претходних поремећаја поларног вртлога допринио је хладном таласу који је у фебруару 2021. године погодио америчку савезну државу Тексас. Температуре су се више од седмицу дана задржале испод нуле, што је изазвало прекиде у снабдијевању електричном енергијом и однијело стотине људских живота.
Ипак, екстремно ниске температуре нису неизбјежна посљедица поремећаја поларног вртлога. Британска метеоролошка служба „Мет Офис“ наглашава да промјене поларног вртлога могу повећати вјероватноћу таквог развоја временских прилика, али не дјелују попут прекидача којим се хладно вријеме једноставно укључује или искључује.
На коначан исход могу утицати и други временски обрасци.
Примјера ради, постоји могућност да би Ел Нињо, који се повезује са блажим зимама, могао да ублажи или измијени посљедице поремећаја, изјавио је Коен за АФП. Ипак, додао је да то није извјесно.
Временски феномен Ел Нињо настаје због загријавања површинских вода у средишњем и источном дијелу екваторијалног Тихог океана. Актуелни Ел Нињо описан је као изузетно снажан и већ изазива поремећаје временских прилика широм свијета.
Нека истраживања повезују и убрзано загријавање Арктика, узроковано климатским промјенама, са све чешћим поремећајима поларног вртлога.
То значи да би, упркос глобалном порасту температуре, поједина подручја и даље могла да доживљавају снажне продоре хладног ваздуха и екстремне хладне таласе.
Ипак, ова повезаност још није недвосмислено потврђена и и даље је предмет научних расправа.
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