Аутор:АТВ редакција
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У српском народу постоји изрека „Свети Мрата, снег за врата“, која означава почетак хладнијег, зимског периода године. Према народном вјеровању, управо око овог празника стижу први озбиљнији мразеви и снијег, а са њима и обичаји који се преносе генерацијама.
Српска православна црква 24. новембра обиљежава дан Светог великомученика Стефана Дечанског, познатог у народу и као Свети Мрата. Овај празник заузима посебно мјесто у православној традицији, а уз њега се везују приче о страдању српског краља, чудесном повратку вида, али и необична народна вјеровања о вуковима.
Стефан Дечански био је син краља Милутина и отац цара Душана. Према предању, по наређењу свог оца био је ослијепљен и послат у Цариград, гдје је пет година провео у заточеништву у манастиру Христа Сведржитеља.
Легенда каже да му се током ослепљења јавио Свети Никола у храму на Овчем пољу. Показао му је очи на свом длану и поручио да се не плаши, јер ће му их вратити у своје вријеме.
„Стефане, не бој се, ево твојих очију на моме длану, у своје време ја ћу ти их вратити“, наводно му је рекао светитељ.
Током боравка у Цариграду, Стефан је, према црквеном предању, својом мудрошћу, смиреношћу, стрпљењем и благочешћем задобио поштовање монаха, али и становника града.
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Пет година касније, Свети Никола му се поново јавио и испунио обећање. Стефан је, према предању, прогледао, а у част светитеља подигао је манастир Високи Дечани, једно од најзначајнијих дела српске средњовековне сакралне архитектуре и византијске умјетности.
Свети краљ Стефан Дечански у српској традицији заузима посебно мјесто, уз Светог Саву и Светог книјеза Лазара, као један од симбола свјетости, племенитости и самопожртвовања. Његов живот био је обиљежен страдањем, а упокојио се 1336. године.
У народу се за овај празник везује изрека „Свети Мрата, снег за врата“, која говори о доласку зиме и хладних дана. Некада су људи пажљиво пратили временске прилике око овог датума и вјеровали да оне могу да наговјесте каква ће бити предстојећа зима.
Дан Светог Стефана Дечанског у црквеном календару обиљежен је црним словом. У народу се поштује и као завјетни дан, а вјерници му се посебно моле за здравље очију и помоћ особама које имају проблеме са видом. Такво вјеровање повезано је управо са предањем о његовом ослијепљењу и чудесном повратку вида.
У појединим крајевима Србије, нарочито у источној, уз Мратиндан су сачувани обичаји који се повезују са старим народним вјеровањима и култом вука. Према тим предањима, вук је истовремено опасна животиња, али и биће којем се приписују посебна моћ и заштитничка улога у борби против злих сила.
Вјеровало се да Свети Мрата на овај дан сазива вукове и одређује им гдје и колико стоке смију да нападну током зиме. Због тога су домаћини посебно водили рачуна о животињама, а поједини обичаји односили су се управо на њихову заштиту.
Народни обичаји за овај празник разликују се од краја до краја, али неколико вјеровања посебно се издваја.
Стока се не изводи из тора. У сеоским срединама домаћини су уочи празника затварали животиње у штале и торове. Према народном вјеровању, на сам Мратиндан стока се не изводи напоље, како би била заштићена од вукова.
Ништа се не позајмљује из куће. Вјеровало се да од вечери уочи празника не треба давати новац, храну нити друге предмете. Према народном вјеровању, изношењем ствари из дома могли би да оду и срећа, благостање и напредак породице.
Одлажу се ручни радови и оштри алати. У појединим крајевима жене су избјегавале предење, шивење, плетење и прање веша. Занатлије које су радиле са иглама, маказама и ножевима такође су одлагале алат, што се повезивало са вјеровањима о вуковима и заштити домаћинства.
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Припрема се славска трпеза. Породице које Светог Стефана Дечанског славе као крсну славу припремају славски колач, жито и трпезу. Вече уочи празника традиционално је посвећено припремама и окупљању породице.
Моле се за здравље очију. Због предања о чудесном повратку вида, Свети Стефан Дечански у народу се поштује као заштитник особа које имају проблеме са очима. Верници му се моле за здравље вида и помоћ у болести.
Иако су многа од ових вјеровања настала у давним временима, Мратиндан је и данас празник који чува занимљив спој православне традиције, историјског предања и народних обичаја. Изрека о снијегу на вратима и приче о вуковима подсјећају на време када су људи смјену годишњих доба повезивали са светитељима, природом и заштитом дома, преноси Она.рс.
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