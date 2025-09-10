Logo
Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Информер

10.09.2025

21:10

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају празник - Усековање главе Светог Јована Крститеља. За тај дан везују се бројни обичаји.

Према хришћанском предању, погубљење Светог Јована Крститеља захтевао је цар Ирод, а на наговор његове мајке, царице Иродијаде, главу светитеља тражила је Салома, чијим је интригама Ирод био занесен.

Као сјећање на страшно погубљење Светог Јована Крститеља, обиљежава се празник Усековање главе Светог Јована Крститеља.

Здравље

Чекала је 17 година да оперише тешки деформитет вилице: Сада изгледа тотално другачије

Дан Усековања вјерници проводе у молитви, уздржавању и строгом посту. Не једе се и не пије ништа што је црвено, јер боја симболизује невино проливену светитељеву крв.

Тога дана вјерници не славе и не веселе се, а по могућству, у руке не узимају нож, у знак сјећања на страдање Јованово

Усековање се у хришћанском свету обиљежава и као дан када је освећена црква коју су на гробу светог Јована Крститеља подигли цар Константин и царица Јелена.

(информер)

Sveti Jovan Krstitelj

Коментари (0)
