Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно вријеме али топлије од просјека и падаће киша, највише у Херцеговини.
У првом дијелу дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, само понегдје је могућа слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јаче наоблачење са кишом услиједиће у наставку дана прво у Крајини, а до вечери и у осталим крајевима.
Најмање падавина очекује се на истоку, док ће у Херцеговини облачно са слабом кишом бити још током јутра, те ће у другом дијелу дана јачати, а биће и пролазних пљускова са грмљавином уз обилније падавине и вјетровито.
Дуваће умјерен вјетар, на југу и у вишим предјелима јак јужних смјерова, а на сјеверу слаб, повремено умјерен источни и сјевероисточни. Вјетар ће наредној ноћи јачати.
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Јутарња температура ваздуха биће од три до шест, на југу око девет, у вишим предјелима од нула, а дневна од 11 до 16, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а понегдје су забиљежени локални пљускови и грмљавина.
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