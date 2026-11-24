Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме, а од средине дана на југу и западу почиње киша, која се према вечери шири ка осталим предјелима.
У Херцеговини се локално очекују и јачи пљускови са грмљавином, уз обилније падавине увече, а у осталим предјелима падавине ће бити слабе и повремене, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Ујутру локално дуж ријека и по котлинама пролазна магла.
У Херцеговини и вишим предјелима дуваће умјерен и јак вјетар, јужних смјерова, а на сјеверу вјетар слаб и промјенљив или сјевероисточни.
Минималну температуру ваздуха кретаће се од минус четири до један, на југу до четири, а максимална од пет до 10, на југу до 13 степени Целзијусових.
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