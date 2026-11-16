Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 17. новембра обиљежавају празник посвећен Преподобном Јоаникију Великом, светитељу који је, према црквеном предању, више од пола вијека провео у подвижничком животу, молитви и удаљености од свјетовне свакодневице. Упамћен је по великом смирењу, чудотворним исцјељењима и посебној посвећености вјери.
Преподобни Јоаникије рођен је у селу Марикати, у области Витинијској, од оца Миритрикија и мајке Анастасије. Још као дјечак чувао је овце, а вријеме које је проводио на пашњацима користио је за молитву.
Често се повлачио у самоћу и дуго остајао у молитвеном заносу, док је своје стадо, према предању, ограђивао крсним знамењем како се овце не би удаљиле и разишле.
Када је одрастао, ступио је у војску, гдје се истакао изузетном храброшћу, нарочито током ратова против Бугара. Ипак, након завршетка војне службе одлучио је да напусти дотадашњи живот и потпуно се посвети вјери.
Повукао се на азијски Олимп, гдје се замонашио и започео дуг период подвижништва. Више од 50 година провео је у молитви и духовном раду, боравећи на различитим мјестима и истрајавајући у свом начину живота све до дубоке старости.
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Према црквеном предању, Јоаникије је од Бога добио велики дар чудотворства. Вјерује се да је исцјељивао болести и муке, изгонио демоне и кротио дивље звијери, а нарочито се истицао његов однос према змијама, над којима је, како се приповиједа, имао посебну власт.
Предање му приписује и способност да прелази преко воде као по сувом, да постане невидљив када то пожели, као и да предвиђа будуће догађаје.
Упркос свим даровима који су му приписивани, одликовао се великим смирењем и кротошћу. По спољашњем изгледу био је крупан и снажан, готово дивовског стаса, али је његов духовни живот био обиљежен скромношћу и повученошћу.
Јоаникије је имао и важну улогу у животу Цркве. У вријеме иконоборства, покрета против поштовања светих икона, најприје је и сам прихватио таква схватања, али се касније предомислио и постао ватрени поборник поштовања икона.
Био је и велики пријатељ цариградског патријарха Методија.
Преподобни Јоаникије Велики поживио је 94 године. У црквеном предању остао је упамћен као велики чудотворац, чија су се чуда, како се вјерује, догађала и за живота и након смрти.
Према народним вјеровањима, на овај празник вјерници треба да учине неко добро дјело, а посебно се истиче помоћ сиромашнима и онима којима је потребна подршка.
„Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима из дубине душе, умножио си великим трудом своје таланте. Био си свијећњак свијету, сијајући својим чудесима, Јоаникије, оче наш: Моли Христа Бога, да спасе душе наше.“, преноси Она.
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