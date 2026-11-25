Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) сутра ће обиљежити празник посвећен Светом Јовану Златоустом, великом светитељу и реформатору који је познат и као најчувенији проповједник у историји Цркве.
Свети Јован Златоусти био је цариградски патријарх и један од три Света јерарха.
Он је и аутор књиге "О свештенству", а надимак Златоусти добио је због реторичких способности.
Свети Јован Златоусти био је велики борац против јеретика, а често је проповиједао о личној и друштвеној етици, бранећи сиромашне и израбљиване, а осуђујући богате и оне који држе власт.
Друштво
Обавезно урадите једну ствар: Славимо великог свеца
Послије сукоба са царицом Евдоксијом, прогнан је у мјесто Коман у Јерменији гдје је умро 407. године. Његове мошти су крсташи 1204. однијели из Цариграда у Рим, гдје су почивале све док 2004. године договором нису поново враћене у данашњи Истанбул.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму