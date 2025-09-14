Сутра славимо заштитника слабих, болесних и дјеце

Извор:
Телеграф
14.09.2025
Српска православна црква и вјерници 15. септембра обиљежавају празник Светог мученика Маманта, светитеља који је још од давнина поштован због своје непоколебљиве вјере и исцелитељских моћи.
Његове мошти вијековима су извор утехе и помоћи онима који пате, а народ вјерује да управо на данашњи дан молитва упућена овом светитељу доноси духовни мир и заштиту од болести.
Вјеровања и обичаји везани за Светог Маманта
Према предању, Свети Мамант је био дијете које је још у најранијим годинама показало чврсту вјеру. Његова прва изговорена ријеч била је "Мама", због чега је и добио име. Живот му је био испуњен страдањима, али и чудесним догађајима - вјеровало се да су га чак и дивље звијери слушале док је живио у самоћи на планини.
Народ традиционално на данашњи празник упућује молитве за здравље дјеце, јер се сматра да Свети Мамант посебно штити најмлађе. Многи вјерници посте и одлазе у цркву да се помоле за мир у породици и исцјељење болесних. Такође, у неким крајевима постоји обичај да се на данашњи дан не започињу нови послови, већ се вријеме посвети молитви и унутрашњем миру.
Молитва Светом Маманту
Посебно се истиче тропар који се чита у част Светог Маманта, а вјерује се да доноси исцјељење и Божју помоћ:
"Мученик Твој, Господе, Мамант, у страдању своме је примио вјенац непропадљив од Тебе, Бога нашега, јер, имајући помоћ Твоју, побједио је мучитеље и срушио немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше."
Заштитник слабих и болесних
Свети Мамант се у народу поштује као заштитник слабих, болесних и прогоњених. Његов живот и мученичка смрт подсјећају вјернике на снагу вјере и истрајности. Многи и данас вјерују да молитва овом светитељу може ублажити бол, помоћи у тешким искушењима и донијети снагу за превазилажење животних препрека.
