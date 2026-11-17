Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, а биће топлије од просјека за ово доба године, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током ноћи и рано ујутру падаће киша, која ће брзо престати прво на западу, а током јутра и у осталим крајевима.
Током дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и вјетровито. У вечерњим часовима киша и пљускови могући су на сјеверу и истоку, док ће на југу и југозападу бити облачно уз кишу и пљускове са грмљавином.
Дуваће умјерен до јак вјетар јужних смјерова, а на југу и југозападу могући су и олујни удари југа.
Минимална температура ваздуха биће од девет до 14 степени, а у вишим предјелима око седам степени.
Максимална температура ваздуха износиће од 16 до 22 степена, а у вишим предјелима око 11 степени.
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