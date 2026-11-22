Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква 23. новембра обиљежава спомен Светих апостола Олимпа, Ераста, Родиона и других апостола из Седамдесеторице.
Ријеч је о Христовим сљедбеницима који су ширили хришћанство, проповиједали вјеру и, према црквеном предању, многи од њих због својих увјерења поднели велика страдања. Њихов живот и данас се памти као примјер оданости, истрајности и духовне снаге.
Свијет
Више путника на аеродрому пријавило здравствене тегобе: Сумња се на овај вирус
У православном календару 23. новембар посвећен је групи светитеља који су припадали Седамдесеторици апостола, а међу њима се посебно помињу Олимп, Ераст, Родион, Кварт, Сосипатер и Терције. Иако њихова имена можда нису толико позната као имена апостола Петра, Павла или Јована, њихова улога у ширењу хришћанства била је изузетно значајна. Живјели су у првим вијековима нове вјере, у вријеме када је проповиједање хришћанства често значило суочавање са прогонима, пријетњама и смрћу.
Према црквеном предању, сви светитељи који се обиљежавају овог дана припадали су Седамдесеторици апостола, које је Исус Христос изабрао и послао да шире његову ријеч. Свети Олимп и Родион били су вјерни сљедбеници апостола Петра, а њихова оданост била је толико снажна да су, према предању, заједно са њим поднели мученичку смрт. Када је апостол Петар страдао, Олимп и Родион су такође погубљени по наредби римског цара Нерона, тако што су обојица обезглављени.
Са друге стране, Свети Ераст имао је веома важну улогу у организацији прве хришћанске заједнице. Најприје је био економ, односно управитељ материјалних послова Јерусалимске цркве, а касније је постао епископ у Панеади Палестинској. Његов живот остао је упамћен као примјер несебичног служења цркви и заједници, али и дубоке посвећености ширењу вјере.
Тенис
Акарас први пут шампион завршног мастерса
Поред Олимпа, Ераста и Родиона, 23. новембра се у молитвама помињу и Кварт, Сосипатер и Терције. Свети Кварт био је епископ у Бејруту и према предању је много страдао због своје вјере, али је истовремено успио да велики број људи приведе хришћанству.
Свети Сосипатер био је епископ у Иконији, док је Свети Терције такође служио као епископ у истом граду. Њихов живот био је у потпуности посвећен духовној служби, проповиједању и учвршћивању прве хришћанске заједнице. Црквено предање памти их као људе који су се за своју вјеру борили не оружјем, већ ријечју, молитвом и личним примјером.
Први хришћани живели су у времену када њихова вјера није била прихваћена у Римском царству, па су многи који нису жељели да се одрекну својих увјерења били изложени суровим прогонима. Управо зато се апостоли који се обиљежавају 23. новембра у православној традицији поштују као симболи истрајности и оданости.
Свијет
Још једно енглеско село гласало за излазак из Уједињеног Краљевства
Њихово насљеђе подсјећа на значај вјере, заједништва, пожртвованости и спремности да се остане досљедан сопственим увјерењима чак и у најтежим околностима. Православни вјерници овог дана сјећају се њиховог живота и дјела, уз молитву и поштовање према светитељима који су читав живот посветили Христовој науци.
(Она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 ч0
Свијет
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч1
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму