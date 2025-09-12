Logo
Large banner

Појас Пресвете Богородице: Сутрашњи празник највише поштују жене и парови који не могу да имају дјеце

12.09.2025

20:55

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Српска православна црква и вјерници сутра, 13. септембра, обиљежавају празник Полагања појаса Пресвете Богородице, посвећен једној од најважнијих хришћанских реликвија – појас који је, према предању, припадао Богородици Марији.

Иако у црквеном календару овај дан није уписан црвеним словом, он ужива изузетно поштовање, посебно међу женама које га сматрају моћним даном испуњења жеља и молитвених накана.

ŽIČARA-120925

Свијет

Откачила се жичара у Русији, има погинулих

Историја и легенда појаса

Прича каже да је након Успења Пресвете Богородице, Свети Тома у њеном гробу пронашао само појас, док њено тијело није било присутно. Појас је чуван као света реликвија до краја Светог Томиног живота, а потом је пренијет у Цариград. У 4. вијеку био је у Кападокији, да би касније био стављен у златни ковчег и није вађен све до времена цара Лава Мудрог.

Легенда о његовој моћи везује се и за царицу Зои, којој су тадашњи љекари били немоћни. По предању, царица је сањала Светог Тому који јој савјетује да се опаше појасом Пресвете Богородице, и одмах је оздравила. У знак захвалности, сама је златним концем извезла цијели појас, чиме је добио данашњи изглед.

Касније, у 14. веку, појас доспијева у посјед српског кнеза Лазара, који га је сачувао и, заједно са комадом Часног крста, поклонио хиландарском манастиру Ватопед. Светиња је више пута дијељена на дијелове, путовала кроз различите земље и коришћена у биткама као симбол заштите и побједе.

Полиција Италија

Свијет

Младић (18) из Албаније погинуо током полицијске потјере

Обичаји и вјеровања

Код Срба овај празник највише поштују жене и парови који желе потомство. На тај дан вјерници практикују молитву, посјећују цркве и манастире посвећене Богородици и моле за милост, здравље и плодност. Сматра се да молитве изговорене на овај дан имају посебну снагу, а оне које не могу имати дјецу нарочито траже помоћ Богородице.

Празник се понекад обиљежава и као крсна слава, а обичај налаже да жене у тишини и са вјером приступе молитви и посту.

Ламин Јамал-12092025

Фудбал

Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Полагање појаса данас

У 12. вијеку, појас је украден из Цариграда послије пораза цара Исака од бугарског цара Асама 1185. године и пренесен у Бугарску. Послије тога, у 14. вијеку, појас доспијева у посед српског кнеза Лазара, који га је сачувао и, заједно са комадом Часног крста, поклонио манастиру Ватопед на Светој Гори.

Појас Пресвете Богородице, изузетно поштована реликвија, и данас се чува у манастиру Ватопед на Светој Гори. Вјерује се да испољава заштиту, здравље и благостање, а вјерници и данас у молитвама траже њену помоћ у свакодневном животу.

Сутра је дан када жене посебно вјерују у моћ молитве и постављања добрих намјера, а обичаји налажу да се појас, симбол чистоће и заштите, испоштује кроз молитву, пост и вјеру у Божију милост.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

praznik

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Република Српска

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

11 ч

0
Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Фудбал

Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

12 ч

0
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

Свијет

Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

12 ч

0
Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

Србија

Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner