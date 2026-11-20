Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) 20. новембра обиљежава Света 33 мученика у Мелитини, међу којима се посебно издваја Свети Јерон, чије је житије остало упамћено по оданости мајци и непоколебљивости у вјери.
Према "Охридском прологу" Светог Николаја Охридског и Жичког, Јерон је рођен у кападокијском граду Тијани, а одрастао је уз мајку Стратонику, која је била слијепа. Бринуо је о њој и није желио да је остави саму, због чега је одбио да се одазове позиву у војску.
Постојао је и други разлог за његову одлуку. Наиме, као хришћанин није желио да учествује у обредима приношења жртава паганским божанствима. Када су људи послати да га одведу у војску дошли по њега, Јерон их је, према житију, отјерао.
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Ипак, касније је ухваћен и заједно са другим хришћанима одведен у Мелитину, пред тамошњег управитеља. На путу му се, према предању, у сну јавио човјек у белој одећи и наговестио да неће служити земаљском цару, већ да ће страдати за Царство небеско.
Јерон је потом пострадао заједно са још 32 хришћанина. Црквено предање њихов спомен чува као примјер истрајности у вјери, али и као причу о човјеку који није желио да напусти мајку којој је био потребан.
Постоји црквено правило које је важно за овај датум јер 20. новембар ове године пада у петак, па се према црквеном календару пости на води, односно тог дана се не користе уље и мрсна храна, преноси телеграф.
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