Аутор:АТВ редакција
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На Мратиндан, 24. новембра, у народном вјеровању посебно се прати вријеме јер се сматра најавом каква ће бити зима.
Сунце на тај дан наводно значи дугу и хладну зиму са јаким мразевима, док магла ујутру указује на промјенљиве временске прилике.
Мратиндан, који се обиљежава 24. новембра, у српској традицији представља својеврсну најаву зимског периода. За овај празник везују се бројна народна предања, а посебно су занимљива она која се односе на временске прилике током наредних мјесеци.
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Много прије него што су постојале савремене метеоролошке прогнозе, људи су посматрали природу и на основу промена у њој покушавали да предвиде долазак снијега и великих хладноћа.
Према народном вјеровању, ведро и сунчано време на Мратинданније нужно добар знак. Напротив, наши преци веровали су да такав новембарски дан наговјештава дугу и хладну зиму са јаким мразевима.
Уколико јутро осване под маглом, према истом предању, очекује нас промјенљива зима, током које ће се смијењивати хладни и топлији периоди.
Ова стара народна изрека сачувала се до данас, а настала је у вријеме када је живот људи у великој мјери зависио од временских прилика.
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Крај новембра означавао је период када су домаћинства морала да буду спремна за снијег, ниске температуре и отежане услове живота. Свака најава велике хладноће била је важна за пољопривреднике и сточаре.
Отуда и посебна пажња коју су људи поклањали времену на Мратиндан.
Занимљиво је да се ова вјеровања и данас преносе са генерације на генерацију, упркос томе што временске прилике на један одређени дан не могу поуздано да предвиде каква ће бити читава зима.
Ипак, стара предања остају занимљив подсјетник на то како су наши преци некада тумачили природу и њене промене, преноси Курир.
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