Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
За по килограм седам свињских производа у радњи потребно је 9.078 динара, док товљеник од 150 килограма кошта 30.000 до 45.000 динара, плус клање и обрада.
Од једног товљеника домаћинство може добити 70 до 80 килограма меса, па се свињокољ и даље сматра исплативијим за оне који имају услове за прераду и чување.
Скоро 10.000 динара потребно је припремити ако ових дана желите да се снабдијете са само по једним килограмом различитих врста свињског меса и сувомеснатих производа. Толико, наиме, кошта куповина килограма бута и кареа без костију, печенице, пршуте, сланине, чварака и свињске масти по тренутно најповољнијим цијенама.
Због тога се, док у Србији траје сезона свињокоља, поново намеће питање колико се домаћинствима исплати куповина цијелог товљеника у односу на појединачну набавку свињског меса у маркетима и месарама.
Друштво
Гдје ће бити падавина? Ово је прогноза за данас
Јер, према најактуелнијим цијенама свињских сувомеснатих производа у великим трговинама које послују на територији цијеле земље, а које објављује „Цијенотека“, килограм свињског бута без костију кошта од 549 до 720 динара, свињског кареа од 699 до 900 динара, печенице од 1.200 до 4.600 динара, пршуте од 2.500 до 4.900 динара, сланине од 2.500 до 3.300 динара, чварака од 1.500 до 2.340 динара, док се килограм свињске масти продаје по цијенама од 200 до 640 динара.
Дакле, за по килограм сваког од ових седам производа, и то по најповољнијим, односно акцијским цијенама, потребно је издвојити 9.078 динара.
С друге стране, према најновијим извјештајима са сточних пијаца, цијене товљеника разликују се од мјеста до мјеста, а значајну улогу има и њихова тежина. За грла тежа од 120 килограма, килограм „живе ваге“ тренутно се продаје по цијенама од 200 до 300 динара.
Друштво
Видљивост смањена због магле, учестали одрони на путевима
То значи да је за куповину једног товљеника тежине 150 килограма потребно издвојити између 30.000 и 45.000 динара, уколико се посматра шири распон забиљежених цијена и подручје Србије.
На ту суму треба додати и трошкове клања и обраде. Према актуелним огласима, услуга касапина за уређивање свиње износи од 50 до 80 евра.
Ипак, за разлику од куповине неколико килограма меса у продавници, домаћинство које се одлучи за свињокољ добија знатно већу количину различитих производа.
Према ријечима Радосава Вујића, доктора сточарства, од једног товљеника тежине 150 килограма, уколико је ријеч о бијелој свињи племените расе са 60 месних јединица, домаћинство може добити од 70 до 80 килограма меса. Остатак, након издвајања изнутрица, чине сланина и маст.
"Управо је могућност да се од једног грла обезбиједи више различитих производа за потребе домаћинства један од разлога због којих се традиционални свињокољ и даље сматра економичнијим начином снабдијевања месом, нарочито за породице које имају простор за чување и прераду намирница. С друге стране, малопродајне цијене показују колико набавка појединачних производа може да оптерети кућни буџет. Јер, сланина иде преко 2.500 динара, чварци преко 1.500, свјеже месо од 500 до 1.000, пршута и више од 3.000 динара за килограм", наводи Вујић.
Због тога, како каже, и ове сезоне за домаћинства која имају услове за клање, обраду и чување меса, свињокољ може бити знатно исплативији од куповине меса и сувомеснатих производа у трговинама или месарама.
Међутим, оно што је већ годинама хронични проблем јесте да и ову сезону свињокоља Србија дочекује са практично празним оборима.
Наиме, према посљедњем годишњем пресјеку Републичког завода за статистику, у Србији је било око 2,4 милиона свиња. Иако је то за 2,3 одсто више него годину дана раније, дугорочни тренд показује значајно смањење сточног фонда јер је свиња у Србији, у односу на 2016. годину – готово милион мање.
Што се тиче увоза, пак, према најсвјежијим подацима Привредне коморе, Србија је за првих 9 мјесеци ове године увезла 31.312 тона свињског меса, у укупној вриједности од 80,5 милиона евра. Према наводима проф. др Цвијана Мекића са Пољопривредног факултета у Београду за РТС, увоз се додатно интензивирао током јесени, при чему је само у септембру и октобру мјесечно стизало по око 11.500 тона, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму