Аутор:АТВ редакција
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Аранђеловдан, који се обиљежава 21. новембра, једна је од најчешћих крсних слава у Србији. Посвећен је Светом архангелу Михаилу, предводнику небеске војске и, према хришћанском предању, великом борцу против зла.
За овај празник везују се бројни обичаји, али и занимљива народна вјеровања која се преносе с кољена на кољено. Посебно се издваја оно које се односи на ноћ уочи Аранђеловдана.
Осим обичаја који се односе на славску трпезу и породично окупљање, за Аранђеловдан се везују и вјеровања која се не односе само на сам празнични дан већ и на вече које му претходи. Наиме, у српском народу постоји вјеровање да се у поноћ уочи Аранђеловдана накратко отвара пут између неба и земље и да су тада небеске силе посебно близу људима и да изливају благослове, пише Жена Блиц.
Старији су говорили да је то тренутак у ком би требало утишати све око себе, прекрстити се и помислити на оно што нам је заиста важно. Уз ово предање везује се и обичај замишљања једне жеље. Вјеровало се да она треба да буде искрена, чиста и изговорена у мислима, без лоших намјера и жеље да се некоме нанесе неправда. Према народном тумачењу, Свети архангел Михаило у тој ноћи обилази домове и бдије над људима, а искрене молитве и добре жеље преноси пред Бога.
Вјеровало се да би таква жеља могла да се оствари током наредне године, али само под условом да никоме неће донијети штету.
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Свети архангел Михаило на иконама се најчешће приказује као небески ратник са мачем или копљем, симболима борбе против зла.
Вјеровало се да би таква жеља могла да се оствари током наредне године, али само под условом да никоме неће донијети штету.
Свети архангел Михаило на иконама се најчешће приказује као небески ратник са мачем или копљем, симболима борбе против зла.
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