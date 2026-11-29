Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Изачић укинута је забрана саобраћаја за теретна возила након што су услови за вожњу у Хрватској нормализовани, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Тренутно саобраћају све категорије возила, уз појачану фреквенцију на излазу из БиХ ка Хрватској.
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Фреквенција возила појачана је и на прелазу Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
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