Logo

Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

Извор:

АТВ

14.09.2025

21:09

Коментари:

0
Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО) предложио је да се средства прикупљена од новчаних казни, предвиђених новим Законом о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, усмјере директно у здравствени систем Српске.

У Фонду истичу да би таква одлука била и логична и праведна, јер пушење представља један од главних фактора ризика за оболијевање од карцинома, кардиоваскуларних и респираторних болести, чије лијечење у потпуности финансира управо ФЗО Републике Српске.

Ракета Циркон

Свијет

Објављен снимак: Русија испалила злогласно 'оружје смрти'

"Примјера ради, само иновативна терапија за једног пацијента обољелог од рака плућа годишње кошта више од 200.000 КМ, а средства за то обезбјеђујемо искључиво из доприноса за здравствено осигурање, који су готово једини приход Фонда", поручили су из Фонда.

Подсјећају да већ годинама апелују да се здравству обезбиједе додатни извори финансирања, прије свега кроз акцизе на штетне производе, што је пракса у многим земљама.

Сматрају да нови закон представља идеалну прилику да ресорно министарство и посланици покажу одговорност и усмјере новац од казни у здравствени систем.

ukc rs

Република Српска

Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

"Такво рјешење омогућило би додатна улагања у савремене терапије и развој права из здравственог осигурања, што наши осигураници с правом очекују. Свако другачије рјешење значило би да средства остају ван здравства, док терет лијечења и даље пада искључиво на редовне приходе Фонда“, упозорили су из ФЗО.

Фонд очекује да ће њихова иницијатива бити прихваћена у интересу грађана и одрживог финансирања здравственог система.

Подијели:

Тагови:

FZO Republike Srpske

FZO RS

liječenje

pušenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Елита 9, ријалити почео

Сцена

Учесници ''Елите'' пукла силиконска задњица, она панично устала: "Морам на ушивање"

2 ч

0
Задње слике Томе Здравковића из болнице, колеге нису хтјеле да га виде

Сцена

Задње слике Томе Здравковића из болнице, колеге нису хтјеле да га виде

2 ч

0
Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

Свијет

Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

2 ч

0
Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

Република Српска

Споро тече повратак Срба на огњишта у ФБиХ

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Заставу ОВК поставили на Амбасаду Србије

21

53

Епска драма у финалу: Шенгун трагичар

21

48

Вељко Ражнатовић запалио Инстаграм позирајући на јахти

21

42

Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

21

40

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner