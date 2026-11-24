Аутор:АТВ редакција
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Обала Дунава код Голупца била је 12. јула 2000. године мјесто језивог открића када су дјечаци у плићаку примијетили дрвене сандуке са људским остацима, чија су тијела била раскомадана и заливена бетоном.
Идентитет тројице мушкараца никада није поуздано утврђен, иако су се појавиле спекулације да би случај могао бити повезан са убиством Владе Ковачевића Трефа и пљачком његове фирме „Треф рентакар“ у којој су убијене двије особе.
Први сандук, направљен од грубих дрвених дасака без поклопца, уочио је један од дјечака, након чега су двојица пецароша пришла и пронашла људски труп у поодмаклој фази распадања, без главе и руку, чији је доњи дио до струка био заливен бетоном.
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Недалеко узводно пронађен је готово истовјетан неоштећен сандук, док је трећи откривен два дана касније током претраге коју су наставили рониоци.
Нагађања о позадини злочина повезивала су пронађене остатке са оружаном пљачком у Београду у ноћи између 4. и 5. децембра 1998. године.
У том случају учествовали су седамнаестогодишњи Андреј Ковачевић, син Владе Ковачевића Трефа из првог брака, заједно са Александром Костадиновићем и Филипом Гавриловићем, када је из сефа фирме „Треф рентакар“ однијето око седам и по милиона њемачких марака.
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Влада Ковачевић Треф, који је важио за блиског пријатеља Марка Милошевића, сина тадашњег предсједника Србије Слободана Милошевића, убијен је 20. фебруара 1997. године испред Сава центра, након чега је вођење фирме и насљедство преузела његова друга супруга Бојана Ковачевић-Бајрушевић, што се у тадашњим причама наводило као један од мотива за пљачку.
У извршењу пљачке саучесницима је помогла благајница Биљана Станојковић, која је имала магнетну картицу и знала комбинацију сефа.
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Андреј Ковачевић је ушао у просторије агенције захваљујући томе што је познавао чувара Братислава Дачића, који је потом убијен хицем у потиљак, иако је, како је наведено, недавно склопио брак и чекао дијете са супругом у шестом мјесецу трудноће.
Након што је отворен сеф и узет новац, благајница Биљана Станојковић одвезена је до Гарашког језера изнад Аранђеловца, гдје је убијена.
Кључни обрт у истрази пљачке услиједио је када се у београдски Ургентни центар јавио младић са простријелном раном на нози, тврдећи да га је погодио залутали метак током славља у Младеновцу.
Инспектори нису повјеровали у ту верзију, па је Александар Костадиновић признао учешће у пљачки, открио имена саучесника и навео да је оружје случајно опалило док је пријетио Биљани Станојковић током вожње ка Аранђеловцу.
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Андреј Ковачевић се убрзо предао након разговора са мајком Весном и осуђен је на десет година малољетничког затвора, што је била максимална казна у његовом случају, а погинуо је 3. септембра 2006. године у саобраћајној несрећи на раскрсници улица Кнеза Вишеслава и Милоја Закића када је мотоциклом „јамаха“ ударио у аутомобил „застава 101“. Костадиновић је осуђен на 15 година затвора, док Филип Гавриловић никада није пронађен, а према тадашњим наводима са њим су нестали и његов отац и један пријатељ, као и око четири милиона њемачких марака.
Нестанак Филипа Гавриловића и његових блиских особа, уз чињеницу да дио новца никада није пронађен, подстакао је сумње након проналаска три заливена тијела у Дунаву. Ипак, никада није потврђено да остаци код Голупца припадају несталима нити је доказана веза са пљачком фирме „Треф рентакар“.
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Због дугог боравка у води и стања у којем су тијела пронађена, као и тадашњих ограничења форензике и недовољно развијене ДНК анализе у Србији, идентитет тројице мушкараца није утврђен ни до данас, преноси Курир.
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