Аутор:Зорица Петковић
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Што очи виде, то руке направе“ ова народна пословица посебно се потврђује кроз труд, рад и вјештину пензионерки из Српца. Змијањски вез, торбе, мелеми, украсне кутије, плетене луткице, домаћи пекмези, намази , сокови...све су то својим рукама направиле вриједне Српчанке.
Корона је причају донијела и нешто добро, окренуле су се башти, преради воћа и поврћа, ручном раду. За свој рад окитиле су се и бројним признањима.
„ Добро нам је, лијепо нам је, као прво имамо фантастично дружење ,а друго покушавамо да сачувамо од заборава све оно што ми радимо, то правимо. Наша зимница је направљена по старој рецептури наших мајки и бака онако како смо ми то запамтиле и уживамо у томе“, рекла је Весна Смиљанић , предсједница Удружења жена Србац.
Вјенчанице су, каже Гордана, прича за себе. Сате и сате проведе над једним детаљем. Стрпљење је кључно. Змијањски вез је, ма колико изгледао једноставан - врло захтјеван . Грешке не смије бити.
„ Ми смо тако вјенчанице и замислиле, да спојимо то традиционално и модерно и тако смо дошли на идеју па смо онда радили са мотивима змијањског веза и драго нам је да је то препознато“ , рекла је Гордана Југовић, чланица Удружења жена Србац.
Оне којима је ближи узгој самониклог и гајеног биља, окренуле су се изради мелема и спрејева, као и припреми крема. Видосава Сувајац је жељела да када оде у пензију научи нешто ново и мало по мало, усавршила је израду корпица од папира. Да не знате да су од тако крхког материјала, никада у то не бисте повјеровали. Једнако су чврсте и стабилне као оне од прућа.
„Најважније је да припремимо штапиће треба знати како да би се то могло фино уплести, да би се могли мотати. Ево сад тај штапић да не би пукао да би се фино уплео , а то се ради уз помоћ фарбе и љепила", рекла је Видосава Сувајац, чланица Удружења жена Србац.
Кроз рад и дружење најљепше им, причају протичу пензионерски дани. Жеља им је да своје умијеће пренесу, како кажу и млађим женама и тако сачувају од заборава старе рецептуре и науче их ручним радовима. Тако се поручују, најбоље чува традиција.
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