Трнинић: Падавине нису изазвале веће проблеме

Извор:

СРНА

11.09.2025

11:55

Коментари:

0
Фото: АТВ

На подручју Републике Српске падавине нису изазвале веће проблеме и локалне заједнице нису тражиле помоћ Републичке управе цивилне заштите, рекао је Срни вршилац дужности директора Управе Борис Трнинић.

Трнинић истиче да су све јединице Управе спремне да реагују ако се буде указала потреба.

"Нико за сада није затражио ни асистенцију ни помоћ наших тимова, посебно машинског тима који у оваквим ситуацијама д‌јелује", истакао је Трнинић, преноси Срна.

Трнинић каже да је на подручју неких локалних заједница пала већа количина кише, али да није изазвала веће проблеме.

Он је рекао да Републичка управа цивилне заштите прати ситуацију на терену, да су њихови тимови у приправности, али да за сада нема значајнијих проблема.

Трнинић је навео да је машински тим на терену у Бањалуци у оквиру редовних задатка.

Таг:

Boris Trninić

