У јулу смањен број незапослених у Српској

08.09.2025
16:43
Коментари:0
Незапосленост у Републици Српској у јулу смањила се у односу на јун за 91 лице или 0,18 одсто, док се у ФБиХ повећала за 4.090 особа или 1,61 одсто, а у Брчко дистрикту за 14 лица или 0,12 одсто, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ.
На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ на крају јула било је 320.940 лица.
Највише је било квалификованих радника – 100.003 или 31,16 одсто од укупног броја, 92.051 или 28,68 одсто неквалификовани и 91.668 или 28,56 одсто лица са средњом стручном спремом.
Свијет
Тијела дјеце пронађена у коферима купљеним на аукцији: Мајка тврди да је невина, браниће се сама
Посао је тражило и 27.349 лица са високом стручном спремом или 8,52 одсто од укупног броја, 5.011 или 1,56 одсто са вишом стручном спремом, 4.215 или 1,31 одсто са нижом стручном спремом, а 643 или 0,20 одсто висококвалификованих.
Сцена
Издање Јелене Карлеуше какво нисте видјели
Од укупног броја регистрованих незапослених особа у јулу, 15.776 су били новопријављени.
У јулу је брисано 11.807 лица са евиденција служби запошљавања, од чега их је 7.164 запослено. Истовремено је за 10.568 особа престао радни однос, док су послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 2.539 нових радника.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, у јуну је број запослених особа у БиХ износио 853.348 и у односу на претходни мјесец повећао се за 0,1 одсто, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму