Logo
Large banner

У јулу смањен број незапослених у Српској

08.09.2025

16:43

Коментари:

0
У јулу смањен број незапослених у Српској
Фото: АТВ

Незапосленост у Републици Српској у јулу смањила се у односу на јун за 91 лице или 0,18 одсто, док се у ФБиХ повећала за 4.090 особа или 1,61 одсто, а у Брчко дистрикту за 14 лица или 0,12 одсто, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ.

На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ на крају јула било је 320.940 лица.

Највише је било квалификованих радника – 100.003 или 31,16 одсто од укупног броја, 92.051 или 28,68 одсто неквалификовани и 91.668 или 28,56 одсто лица са средњом стручном спремом.

Kofer

Свијет

Тијела дјеце пронађена у коферима купљеним на аукцији: Мајка тврди да је невина, браниће се сама

Посао је тражило и 27.349 лица са високом стручном спремом или 8,52 одсто од укупног броја, 5.011 или 1,56 одсто са вишом стручном спремом, 4.215 или 1,31 одсто са нижом стручном спремом, а 643 или 0,20 одсто висококвалификованих.

Јелена Карлеуша-02092025

Сцена

Издање Јелене Карлеуше какво нисте видјели

Од укупног броја регистрованих незапослених особа у јулу, 15.776 су били новопријављени.

У јулу је брисано 11.807 лица са евиденција служби запошљавања, од чега их је 7.164 запослено. Истовремено је за 10.568 особа престао радни однос, док су послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 2.539 нових радника.

Према подацима Агенције за статистику БиХ, у јуну је број запослених особа у БиХ износио 853.348 и у односу на претходни мјесец повећао се за 0,1 одсто, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

nezaposlenost

Радници

mladi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Издање Јелене Карлеуше какво нисте видјели

1 д

0
Популарни дјечји слаткиши повучени са тржишта: Могу изазвати гушење!

Економија

Популарни дјечји слаткиши повучени са тржишта: Могу изазвати гушење!

1 д

0
Настављено суђење: Једино страдали Горан Маунага био везан

Хроника

Настављено суђење: Једино страдали Горан Маунага био везан

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Млади фудбалер погинуо у трагичној несрећи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner