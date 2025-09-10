У подруму зграде пронађено тијело у фази распадања

Извор:
Аваз
10.09.2025
14:11
У центру Коњица данас је пронађено беживотно тијело, потврђено је за „Аваз“ из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
Према ријечима Илијане Милош, портпаролке Управе полиције МУП-а ХНК, у подруму стамбено-пословне зграде пронађено је беживотно тијело у фази распадања.
- О догађају је обавијештен дежурни тужилац који је био на лицу мјеста и који је руководио увиђајем након чега ће бити познато више информација - казала нам је Милош.
Тренутно се ради на утврђивању идентитета, а за сутра је заказана обдукција.
(Аваз)
