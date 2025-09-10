Logo
У подруму зграде пронађено тијело у фази распадања

Извор:

Аваз

10.09.2025

14:11

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У центру Коњица данас је пронађено беживотно тијело, потврђено је за „Аваз“ из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

Према ријечима Илијане Милош, портпаролке Управе полиције МУП-а ХНК, у подруму стамбено-пословне зграде пронађено је беживотно тијело у фази распадања.

- О догађају је обавијештен дежурни тужилац који је био на лицу мјеста и који је руководио увиђајем након чега ће бити познато више информација - казала нам је Милош.

Тренутно се ради на утврђивању идентитета, а за сутра је заказана обдукција.

(Аваз)

Тагови:

пронађено тијело

Konjic

