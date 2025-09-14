У понедјељак сунчано и топлије вријеме уз умјерену облачност

14.09.2025
14:45
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ у понедјељак се очекује претежно сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност и топлије.
Ујутро ће бити свјеже, а око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен и у скретању на сјеверне смјерове.
Република Српска
Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета
Јутарња температура ваздуха износиће од девет до 15 степени, у вишим предјелима од пет, а дневна од 24 до 29 степени, у вишим предјелима од 20 Целзијусових степени, преноси Срна.
Данас је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, локално са слабом кишом или пљусковима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Кошарка
Бивша НБА звијезда се предозирала чоколадом
Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно 18, Калиновик и Кнежево 20, Соколац и Сребреница 21, Гацко 22, Сарајево, Вишеград, Мркоњић Град и Нови Град 23, Приједор и Фоча 24, Србац 25, Бањалука, Бијељина, Рибник и Требиње 26, Билећа и Мостар 27 и Добој 28 Целзијусових степени.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
33
17
29
17
27
Тренутно на програму