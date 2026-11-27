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Архиепископ новосадски и митрополит бачки Иринеј сахрањен је данас у крипти Саборног храма Светог великомученика Георгија у Новом Саду, уз присуство великог броја вјерника, свештенства и црквених великодостојника из Србије и иностранства.
Ковчег са тијелом митрополита Иринеја спуштен је у бијели мермерни гроб, на који је стављена плоча, на којој је златним словима исписано његово име.
Претходно је у Алмашком храму служена Света заупокојена литургија, након које је опијело предводио Његова светост патријарх српски Порфирије, уз саслужење архијереја Српске православне цркве и представника других православних цркава.
Опијелу су присуствовали и предсједник Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик.
Након опијела, формирана је литија која је са ковчегом преминулог митрополита кренула од Алмашког храма ка Саборној цркви, гдје је сахрањен.
Велики број грађана окупио се од раних јутарњих часова како би одао посљедњу почаст митрополиту Иринеју, а због великог интересовања вјерника, богослужење је праћено и путем видео-бимова постављених испред храма.
Митрополит Иринеј Буловић преминуо је 24. новембра, у 80. години, на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици.
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