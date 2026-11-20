Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе - 14 дјечака и девет дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено шест беба, по три у Бијељини, Добоју и Приједору, по двије у Зворнику, Невесињу и Источном Сарајеву, а по једна у Фочи и Требињу.
По три дјевојчице и дјечака рођена су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и дјечак, у Приједору три дјечака, у Бијељини дјевојчица и два дјечака, у Зворнику два дјечака, у Невесињу дјевојчица и дјечак, као и у Источном Сарајеву, док је у Требињу рођена једна дјевојчица, а у Фочи један дјечак.
У породилишту у Градишци није било порођаја.
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