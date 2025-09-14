Logo

У Српској рођене 24 бебе

АТВ

14.09.2025

Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 дјевојчица и дјечака, потврђено је у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је 10 беба, у Добоју четири, у Источном Сарајеву три, Градишци двије, а у Бијељини, Зворнику, Фочи, Невесињу и Приједору по једна.

Занимљивости

Драма на свадби: Гошћа донијела своју храну, младожењина мајка је напала

Шест дјевочица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица и два дјечака, а у Градишци двије дјевојчице.

Свијет

Ово је трансродни партнер осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Једна дјевојчица рођена је у Бијељини, а у Зворнику, Фочи, Невесињу и Приједору по једна дјечак.

У породилишту у Требињу није било порода.

