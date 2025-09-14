У Српској рођене 24 бебе

Извор:
АТВ
14.09.2025
09:43
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 дјевојчица и дјечака, потврђено је у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је 10 беба, у Добоју четири, у Источном Сарајеву три, Градишци двије, а у Бијељини, Зворнику, Фочи, Невесињу и Приједору по једна.
Занимљивости
Драма на свадби: Гошћа донијела своју храну, младожењина мајка је напала
Шест дјевочица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица и два дјечака, а у Градишци двије дјевојчице.
Свијет
Ово је трансродни партнер осумњиченог за убиство Чарлија Кирка
Једна дјевојчица рођена је у Бијељини, а у Зворнику, Фочи, Невесињу и Приједору по једна дјечак.
У породилишту у Требињу није било порода.
Занимљивости
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
35
11
31
11
28
11
26
11
13
Тренутно на програму