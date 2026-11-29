Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, шест дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Шест беба рођено је у Бањалуци, двије у Бијељини и Добоју, а по једна у Приједору и Источном Сарајеву.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и три дјечака, у Бијељини и Добоју по једна дјевојчица и по један дјечак, у Приједору један дјечак, а у Источном Сарајеву једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Зворнику, Фочи, Градишци, Требињу и Невесињу.
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