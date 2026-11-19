Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено пет беба, четири у Градишци, по двије у Добоју и Требињу, а по једна у Бијељини, Источном Сарајеву и Невесињу.
Четири дјевојчице и један дјечак рођени су у Бањалуци, три дјевојчице и један дјечак у Градишци, у Добоју дјевојчица и дјечак, у Требињу два дјечака, а у Бијељини, Источном Сарајеву и Невесињу по дјечак.
У породилиштима у Зворнику и Фочи није било порођаја, док подаци из приједорског породилишта нису били доступни.
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