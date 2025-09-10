Logo
Учесници марша ''Стазама егзодуса'' стигли у насеље Стог код Возуће

10.09.2025

14:47

Учесници марша ''Стазама егзодуса'' стигли у насеље Стог код Возуће
Фото: АТВ

Више стотина учесника марша "Стазама егзодуса 2025" стигло је у насеље Стог код Возуће у општини Завидовићи поводом обиљежавања 30 година од прогона Срба са подручја Возуће, долине ријеке Криваје, те јужног и западног Озрена.

Они су јутрос кренули из села Тумаре на Озрену ка насељу Стог.

Прије марша учесници су присуствовали служби у цркви Пресвете Тројице у Тумарама и примили благослов.

Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић истакао је да овим маршом показују захвалност српском народу који је пуне четири године одолијевао свим нападима непријатеља чувајући своја вијековна огњишта, као и српским борцима из других крајева који су им у томе помагали.

Марш ''Стазама егзодуса''

Остојић је поручио да су овдје прије свега због оних који данас нису са нама и чија тијела се још траже.

Учесници су се кретали стазом дугом 22 километра.

Срби из Возуће протјерани са вјековних огњишта у офанзиви такозване Армије БиХ, која је, у зависности од јединице и смјера напада непријатељских снага, носила називе "Ураган 95", "Фарз 95" и "Бадр ал Босна".

