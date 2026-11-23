Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хакер Арион Куртај, стар 21 годину, осуђен је на казну од седам година затвора пред судом у Лондону јер је украо и објавио снимке популарне видео-игре "ГТА шест".
Куртај, члан групе за кибернетички криминал "Лапсус", осуђен је након што се прошле седмице изјаснио кривим за низ кибернетичких напада на велике компаније, укључујући "Рокстар гејмс", "Убер" и "Ревоулт".
Према подацима британског тужилаштва, Куртај је 2022. године хаковао "Рокстар гејмс" и украо 90 видео-снимака у то вријеме необјављене игре "ГТА шест".
Накнадно је објавио снимке на интернету под псеудонимом и пријетио да ће објавити изворни код игре, пренијела је агенција Синхуа.
Кибернетички напади, извршени између 2021. и 2022. године, угрозили су податке о купцима и пореметили пословање компанија. Само напад на "Убер" резултовао је трошковима који су премашили 2,8 милиона долара.
Куртај је претходно проглашен неспособним да се појави на суђењу и послат је на болничко лијечење у децембру 2023. године. Накнадном медицинском процјеном 2025. године утврђено је да је способан да се изјасни о кривици, што је омогућило наставак кривичног поступка.
Током изрицања пресуде, судија Тарнер описао је Куртаја као талентованог младића и упозорио га да у будућности не троши своје способности на криминалне активности.
Узимајући у обзир вријеме које је већ провео у притвору, судија је пресудио да Куртај може да буде моментално ослобођен.
Игра "ГТА шест" објављена је 19. новембра ове године. Процјењује се да је својим ауторима већ донијела приход од 3,79 милијарди долара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму