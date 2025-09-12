Уништено 60 крстова: Вандали у Печују оскрнавили православно гробље!

12.09.2025
Непознати починилац или више њих девастирали су гробнице на православном гробљу у зеничком насељу Печуј.
Сретко Радишић, предсједник Српског грађанског вијећа (СГВ) Зеница саопштио је путем објаве на Фејсбуку da су поражени чињеницом да је дошло до девастације православног гробља у Печују.
"Ми, који се залажемо за материјалну и духовну изградњу града Зенице, данас смо поражени чињеницом да је дошло до девастације православног гробља у Печују. Ово гробље је у рату било сачувано и мртви су живјели свој мир све до данашњег дана, док их неко није узнемирио" навео је Радишић.
Непознати починиоци су уништили око 60 крстова и надгробних споменика на српском православном гробљу.
