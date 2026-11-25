Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини данас ће преовладавати облачно вријеме, а послијеподне и током ноћи очекује се киша, на планинама снијег.
Највише падавина очекује се у Херцеговини. За подручја Мостара, Ливна, Фоче и Требиња на снази је жути метеоаларм због обилнијих падавина и јаких удара вјетра, наведено је у новог прогнози ФХМЗ-а.
Јутарња температура ваздуха креће се од -2 до 4 степена, на југу до 6. Дневна ће бити између 4 и 10, а на југу до 12 степени.
Федерални хидрометеоролошки завод упозорио је на могуће ударе вјетра од 40 до 60 километара на сат на подручјима Мостара, Ливна, Фоче и Требиња. Вјетар може носити крхотине и мјестимично ометати активности на отвореном.
У истим регијама очекује се од 20 до 55 литара кише по квадратном метру. Обилније падавине могу довести до локалног плављења појединих објеката и отежати активности на отвореном.
Вожњу би могли отежати смањена видљивост и вода на коловозу, због које возачи могу изгубити контролу над возилом.
У четвртак ће бити претежно облачно с кишом и локалним пљусковима. Више падавина очекује се у Херцеговини и западним крајевима Босне. Дуваће слаб до умјерен западни и југозападни вјетар.
Јутарња температура биће између 3 и 9 степени, на југу до 15. Дневна ће се кретати од 6 до 12, а на југу до 18 степени.
Претежно облачно вријеме задржаће се и у петак, уз повремену кишу или локалне пљускове. У Крајини би киша могла прећи у сусњежицу или снијег, док се више падавина поново очекује у Херцеговини. Дуваће слаб источни и сјевероисточни вјетар.
Јутарња температура износиће од 0 до 6 степени, на југу до 10. Дневна ће бити између 2 и 8, а на југу до 15 степени.
У суботу ће бити претежно облачно. У нижим подручјима Босне очекују се киша или снијег, а у вишим снијег.
У Херцеговини је понегдје могућа повремена слаба киша.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар. Температура у Босни кретаће се од -3 до 4 степена, а на југу од 6 до 12.
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