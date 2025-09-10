Logo
Упокојио се монах Симеон (Илија) Веселиновић

Извор:

Телеграф

10.09.2025

23:08

Коментари:

0
Упокојио се монах Симеон (Илија) Веселиновић
Фото: Youtube/ screenshot

Митрополија Аустралије и Новог Зеланда СПЦ саопштила је данас да се упокојио монах Симеон (Илија) Веселиновић. Био је син Гавре и Митре, рођен је 2. августа 1938. године на Палама крај Сарајева, а доселио се у Сиднеј у септембру 1969. године.

Поносни отац двојице синова, Срђана и Ђорђа, који су, Божијом милошћу, обојица свештеници у Српској Православној Цркви. Убрзо по доласку у Аустралију постао је каснији и стални члан Црквене општине Свети Георгије у Кабрамати. Био је члан и Српске Народне Одбране, гдје су његови синови дуже времена учествовали у културним активностима. Био је на угледној дужности предсједника Организације српских четника Равне Горе, као и дугогодишњег благајника Епархије, наводи се у саопштењу.

Лука Дончић-10092025

Кошарка

Дончић након меча: "Не желим да причам о судијама"

Након што је у труду и људском мером предано служио својој Цркви и при националним организацијама, повукао се са тог поља боја да би се припремио за посљедњу духовну борбу. Боравио је и заступао се за добро, настањен при манастиру Свети Сава Нови Каленић, гдје је најзад од стране Његовог Високопреосвештенства Митрополита Силуана и замонашен у расофорног монаха а затим у малу схиму именом Симеон, и наставио подвиг покајања и молитве како за себе, тако и за свој вољени Српски Православни род.

Следујући Јеванђелској врлини љубави према ближњима за живота је гледао да помогне потребитима близу и далеко. Имао је благослов звања и части да је хаџија, посетом Светој земљи.

Монашким живљењем и подвигом окончао је свој животни пут у преданости Богу и Цркви.

Вјечан му помен у Царству Небеском!

(телеграф)

Коментари (0)
