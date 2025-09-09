Упозорење метеоролога: Пријети више појава

Извор:
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на обилне падавине у дијеловима Српске и напоменуо да су могуће бујице у руралним подручјима.
Метеоролози наводе да нас сутра током поподнева очекује вјетровито и нестабилно уз кишу и пролазно јаче пљускове са грмљавином у већини предјела.
"Дуваће умјерен до јак, понегдје на југу и западу, и олујни вјетар јужних смјерова. Нестабилно вријеме са кишом и пљусковима са грмљавином наставиће се и у четвртак 11.09", кажу у Заводу и наглашавају:
"Од сриједе поподне до четвртка поподне у Херцеговини се очекују обилне падавине. Очекује се од 50 до 80 милиметара, локално и преко 120 милиметара кише. Дуваће јак, повремено и олујни вјетар уз ударе од 40 до 70 километара на сат".
Закључују да је због обилних падавина у кратком периоду могућа појава бујичних водотокова и проблеми са отицањем воде у урбаним зонама.
