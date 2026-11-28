Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед, због сњежних падавина, забрањен је саобраћај за шлепере и теретњаке са приколицом, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Снијега на коловозима има на појединим дионицама у вишим планинским предјелима.
Због ниске температуре могуће је формирање поледице на путним правцима Пале-Јахорина, између Сарајева и Фоче преко Рогоја, на превоју Чемерно између Гацка и Фоче, те на Романији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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