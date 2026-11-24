Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због ниских јутарњих температура локално је могућа поледица на свим влажним локалитетима, а посебно у вишим предјелима и преко планинских превоја, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Проходност већине путних праваца у Републици Српској је задовољавајућа.
У сјеверозападним крајевима видљивост је због магле смањена, због чега се возачима савјетује опрезна и спорија вожњу, уз обавезну употребу зимске опреме.
Из АМС-а напомињу да ће сутра, за вријеме извођења радова на изради прикључка на водоводну и канализациону мрежу, доћи до измјене режима саобраћаја на регионалном путу Вишеград 2-граница Република Српска/Република Србија Митровац.
Свијет
Који психопата га храни? Становници у страху од одбјеглог лава
Због изградње кружног тока, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на регионалном путу Горња Вијака на укрштању са прикључком за ауто-пут и планираним саобраћајницама за пословну зону у Прњавору.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Почели су радови на магистралном путу Бијељина-Брчко у зони Брезово поље и на регионалном путном правцу у зони Лукавица-Пипери.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму