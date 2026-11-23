Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ (ФБиХ) коловози су мокри и клизави, а из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске упозоравају на велике количине воде која се задржала на коловозу, па је неопходна опрезна и спорија вожња.
Посебна пажња скреће се и на опасност од одрона на дионицама у усјецима, као и на мјестимичну маглу у котлинама и дуж ријечних токова.
На путевима на којима се изводе санациони радови, привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.
Због изградње кружног тока, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на регионалном путу Горња Вијака на укрштању са прикључком за ауто-пут и планираним саобраћајницама за пословну зону у Прњавору.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
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Почели су радови на магистралном путу Бијељина-Брчко у зони Брезово поље и на регионалном путном правцу у зони Лукавица-Пипери.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Због санације пјешачких стаза на мосту преко ријеке Саве, измјењен је режим саобраћаја на дионици од Градишке према граници са Хрватском.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
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Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
На снази је измјена саобраћаја на магистралним путевима код Бијељине због радова везаних за изградњу ауто-пута Рача-Бијељина, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, због чега је на снази измјена саобраћаја.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи, затим Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, као и код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Горњи Јеловац-Приједор један, Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
У току је санација клизишта на магистралном путу Брод–Бродско Поље-граница са ФБиХ због чега је забрањен саобраћај за теретна возила укупне масе преко 10 тона. Возила до 10 тона пропуштају се једном саобраћајном траком помоћу свјетлосне саобраћајне сигнализације.
У ФБиХ је због санационих радова на ауто-путу на дионици Какањ-Зеница саобраћа се претицајном траком испред тунела "1. март", као и на дионици Сарајево запад-Лепеница, а возном траком у тунелу "Херцеговина" у смјеру Бијача-Почитељ.
У току је санација потпорног зида на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута Зеница југ-Зеница сјевер и саобраћај се одвија успорено.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње и даље је дозвољен саобраћај само за возила до три и по тоне, пише Срна.
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