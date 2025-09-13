Уручена новчана помоћ мајци погинулог борца: Нестао на бихаћком ратишту

Извор:
РТРС
13.09.2025
13:25
Коментари:0
Представници Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор, посјетили су Досту Калинић, мајку несталог и погинулог борца. Уручили су јој новчану помоћ.
Предраг Калинић био је припадник јединице полиције. Нестао је 1994. године на бихаћком ратишту, а његово тијело је размијењено након три мјесеца.
"Тешко ми је било али сам имала снаге па сам звала Ненада, овдје горе преко раскрснице становао је. Сине, нестао је брат. Како мати, ево Жељко је дошао и Слава с њим и ми сједимо овдје у том је дотрчао и каже нема га. Њих осам је каже погинуло", рекла је Доста Калинић, мајка погинулог борца Предрага Калинића.
За Републику Српску гинули су војници, полицајци и цивили. Примјер јединства у борби за отаџбину важно је слиједити и данас.
Занимљивости
Ови хороскопски знакови стално одгађају обавезе
"Кад су у питању наши полицајци морамо да одамо почаст, заиста у овим борбама гинули су људи нестајали су и понекад кажем све је то била Република Српска, били заједно у одбрани Републике Српске и драго ми је да се једнако третира", навео је Славиша Књегинић потпредсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор.
Република Српска
Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно
Посјета мајци погинулог борца организована је у оквиру припрема за обиљежавање 15. септембра, Дана несталих и погинулих Републике Српске, пише РТРС.
Занимљивости
6 ч0
Економија
6 ч0
Свијет
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму