Logo

Уручена новчана помоћ мајци погинулог борца: Нестао на бихаћком ратишту

Извор:

РТРС

13.09.2025

13:25

Коментари:

0
Уручена новчана помоћ мајци погинулог борца: Нестао на бихаћком ратишту
Фото: РТРС

Представници Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор, посјетили су Досту Калинић, мајку несталог и погинулог борца. Уручили су јој новчану помоћ.

Предраг Калинић био је припадник јединице полиције. Нестао је 1994. године на бихаћком ратишту, а његово тијело је размијењено након три мјесеца.

"Тешко ми је било али сам имала снаге па сам звала Ненада, овдје горе преко раскрснице становао је. Сине, нестао је брат. Како мати, ево Жељко је дошао и Слава с њим и ми сједимо овдје у том је дотрчао и каже нема га. Њих осам је каже погинуло", рекла је Доста Калинић, мајка погинулог борца Предрага Калинића.

За Републику Српску гинули су војници, полицајци и цивили. Примјер јединства у борби за отаџбину важно је слиједити и данас.

хороскоп

Занимљивости

Ови хороскопски знакови стално одгађају обавезе

"Кад су у питању наши полицајци морамо да одамо почаст, заиста у овим борбама гинули су људи нестајали су и понекад кажем све је то била Република Српска, били заједно у одбрани Републике Српске и драго ми је да се једнако третира", навео је Славиша Књегинић потпредсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор.

stevandic

Република Српска

Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно

Посјета мајци погинулог борца организована је у оквиру припрема за обиљежавање 15. септембра, Дана несталих и погинулих Републике Српске, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

poginuli borci

novčana pomoć

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ови хороскопски знакови стално одгађају обавезе

Занимљивости

Ови хороскопски знакови стално одгађају обавезе

6 ч

0
kreditna kartica, prevara

Економија

Ове продавнице варају купце: Чак 150 њих краде од муштерија

6 ч

0
Европска земља шаље војнике на прве линије у Украјини

Свијет

Европска земља шаље војнике на прве линије у Украјини

6 ч

0
Робот

Наука и технологија

Јапан потегао радикалан потез: Недостаје им радника па запошљавају роботе

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner