Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

Извор:
АТВ
13.09.2025
14:08
Коментари:0
Путници на међународним аеродромима у Босни и Херцеговини – Сарајево, Мостар и Бањалука – ускоро би требали добити опцију електронске контроле путних докумената (тзв. е-гејт).
Овим потезом значајно ће се убрзати процедура преласка границе и смањити гужве.
Пројекат је иницирала Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА), а у претходном периоду одржан је радни састанак у Бањалуци на којем су учествовали и представници Граничне полиције БиХ, БХАНСАе те међународних аеродрома Сарајево, Мостар и Бањалука, казали су из Међународног аеродрома Сарајево за ФЕНА.
Република Српска
Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз
Тема састанка била је “Увођење аутоматизованих система контроле граница – АБЦ или е-Гејт”, што подразумијева контролу путних докумената, тј. пасоша. Представљени су технички аспекти пројекта, а договорено је и формирање тимова који ће радити на изради пилот-пројекта и припреми апликације за финансирање из фондова Европске уније.
“Према договореним надлежностима, Аеродром Сарајево ће обезбиједити све техничке предуслове за постављање опреме, укључујући инсталације и прилагођавање простора, док ће набавка и интеграција уређаја са ИДДЕЕА системом бити у надлежности Граничне полиције БиХ", наводе из Аеродрома Сарајево.
Управа Аеродрома истиче да је повећање проточности путника и смањење гужви њихов стратешки интерес, те ће, у складу с приоритетима и расположивим средствима, размотрити и могућност суфинансирања набавке уређаја.
“Е-гејт уређаји би у почетној фази били доступни за држављане Босне и Херцеговине, а касније се очекује њихово проширење и на стране држављане. Пролазак кроз овакав систем траје између 15 и 30 секунди, док класична пасошка контрола може потрајати и неколико минута, нарочито у вријеме највећих гужви. Тиме се не само смањују редови, већ се и растерећује рад граничних службеника, који се могу усмјерити на сложеније сигурносне провјере, додају са Сарајевског аеродрома", кажу даље.
Савјети
Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања
Аутоматизована пасошка контрола одавно је стандард на великим европским аеродромима попут Франкфурта, Париза или Амстердама, гдје хиљаде путника дневно користе е-гејт како би убрзали пролазак кроз границу. У регији, такви системи већ функционишу на аеродрому у Загребу, а слично рјешење је уведено и у Београду, гдје домаћи држављани и путници из земаља ЕУ могу брзо обавити контролу.
Босна и Херцеговина увођењем овог система прави важан искорак ка усклађивању с праксама ЕУ и процесом дигитализације јавних услуга. То је посебно важно у контексту европских интеграција, јер подизање сигурносних и техничких стандарда у авиосаобраћају спада међу захтјеве које БиХ мора испуњавати на путу ка чланству у Унији.
Статистика додатно иде у прилог потреби за модернизацијом. Само на Међународном аеродрому Сарајево, у првих седам мјесеци ове године, забиљежено је више од 1,2 милиона превезених путника, док Аеродром Бањалука и Аеродром Мостар биљеже континуирани раст, посебно након увођења нових линија и доласка нискотарифних компанија.
Из Аеродрома Сарајево наглашавају да су сва технолошка унапређења од великог значаја за развој и конкурентност на регионалном тржишту. БиХ би овим пројектом могла значајно унаприједити међународни имиџ својих аеродрома, нарочито у вријеме када број путника расте, а очекивања у погледу брзине и квалитета услуга постају све већа.
Аутоматизација, кажу, не само да путницима штеди вријеме, већ представља и гаранцију да ће сигурносни стандарди бити подигнути на виши ниво. Подсјећају да су недавно пустили у рад нови систем аутоматских врата за контролу путних карата, који је већ омогућио бржи пролазак путника до пасошке и сигурносне контроле, смањио гужве и побољшао укупно искуство путовања. Увођење е-гејт система за пасоше био би, како оцјењују, логичан наставак тог процеса модернизације.
У пракси, аутоматизована пасошка контрола представља двоструку корист, олакшава путницима путовање, док истовремено јача сигурносни систем јер је интегрисана с базама података и модерним методама провјере идентитета.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму