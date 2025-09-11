Вакцина услов за вртић?

Извор:
Нова законска рјешења, којим је предвиђено да приликом уписа малишана у вртиће љекарско увјерење садржи и информацију о вакцинационом статусу, још нису ступила на снагу, али педијатри у Републици Српској већ неко вријеме на основу инструкција надлежних провјеравају код родитеља да ли су дјеца имунизована и ако нису, због чега.
У Инспекторату РС наводе да је Законом о предшколском васпитању и образовању, који је тренутно на снази, прописано да се упис дјеце у вртић, између осталог, врши на основу љекарског увјерења добијеног на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабораторијских налаза који садрже брис носа и грла и налаз столице.
"С тим у вези, републичка просвјетна инспекција приликом контроле уписа дјеце провјерава и да ли је приложена сва прописана документација, те да ли установа о истима уредно води евиденције. Законом је прописана и казна за предшколску установу уколико упише дијете без обавезне документације прописане овим законом", наводе у Инспекторату.
Додају да је систематска имунизација дјеце и омладине одређеног узраста регулисана Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о имунизацији и хемопрофилакси против заразних болести. Систематску имунизацију спроводе здравствене установе које воде евиденцију о истој, те уколико родитељ или старатељ одбије да изврши систематску имунизацију, здравствена установа има обавезу да о томе обавијести здравствену инспекцију.
"Писменим путем у протеклих годину дана је позвано 87 родитеља, од чега 54 родитеља не одбијају вакцинацију, али због тренутног здравственог стања дјетета или других разлога нису били у могућности да обаве вакцинацију, те им је остављен рок од шест мјесеци да изврше имунизацију. Седам родитеља је доставило доказе о извршеној имунизацији, док је пет родитеља одбило имунизацију и према њима су покренути прекршајни поступци. Шест родитеља није на адреси која је наведена на извјештају дома здравља, док 15 родитеља још није одговорило на позив инспектора", истичу у Инспекторату.
Наглашавају да је Нацртом новог закона о предшколском васпитању и образовању, који је још у скупштинској процедури, предвиђено да приликом уписа дјеце у вртиће љекарско увјерење треба да садржи и информацију о вакциналном статусу дјетета.
"У самом Нацрту новог закона није стриктно дефинисано какав мора да буде вакцинални статус дјетета, те очекујемо да ће се то питање додатно разјаснити имајући у виду и одредбе Правилника о имунизацији и хемопрофилакси против заразних болести који прописују да контраиндикација за имунизацију лица против заразне болести може бити општа и посебна, а према трајању може бити привремена или трајна, што су кључне околности када је ријеч о имунизацији дјеце", навели су из Инспектората.
Међутим, родитељи и љекари свједоче да је та пракса већ уведена. То потврђује и педијатар из Бањалуке Славојка Келеман која каже да је у посљедњих неколико мјесеци уз љекарско увјерење за упис у вртић или школу обавезно приложити информацију о вакцинационом статусу дјетета.
"У информацији се наводи да ли је дијете било болесно, оперисано, примало трансфузију и због чега није на вријеме вакцинисано. Раније нам то није тражено, али нам је прије два, три мјесеца дошло наређење из Министарства здравља и социјалне заштите. У формулару који имамо у ИЗИС-у прво што се попуњава је статус вакцинације. Сада је на вртићима да ли ће дјецу која нису вакцинисана примити или не", навела је Келеманова.
Начелница амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије Дома здравља Бијељина Стојанка Шкорић истакла је за "Глас" да би сва дјеца приликом уписа у колектив, било да је ријеч о вртићу или школи, требало да буду уредно вакцинисана.
"Надам се да ће и документ који предвиђа да љекарско увјерење приликом уписа дјетета садржи информацију о вакцинационом статусу бити усвојен, јер ми педијатри заиста имамо проблема са родитељима који не желе вакцинисати дјецу", рекла је Шкорићева.
Она је појаснила да има родитеља који одбијају да вакцинишу дјецу, али и да постоје они чији су малишани уредно вакцинисани, за које су потврде издавали без проблема.
"Можда ће неки родитељи ове године успјети уписати дјецу без уредне вакцинације, али када ступи на снагу нови закон о предшколском васпитању и образовању, сумњам да ће се ико усудити. Тада ће бити лакше и нама, али и школама и обдаништима, јер ћемо имати слово закона на шта да се позовемо", истакла је Шкорићева.
Она је додала да педијатри прате вакцинациони картон, а вакцина се не одгађа, осим у случајевима здравствених препрека.
"Замолила бих родитеље да се придржавају вакцинационог картона. Вакцине су превентива и дају се широм свијета, а ми смо дио тог система. Прошле године смо имали епидемију морбила и било је доста тежих случајева, укључујући упале плућа и дуготрајне компликације. Никад није касно надокнадити пропуштене дозе", поручила је Шкорићева.
Родитељи малишана који похађају поједине бањалучке вртиће добили су обавјештење да приликом прибављања љекарског увјерења педијатри траже и информацију о вакцинацији.
"Поједини педијатри не желе да издају потврду за боравак у колективу јер дјеца нису вакцинисана редовно. Закон још није ступио на снагу, али педијатри пишу потврде да дијете није подобно да борави у колективу уколико није редовно вакцинисано. Уколико дијете из оправданих разлога, попут болести, није вакцину примило, може добити потврду, али ако родитељи не желе да вакцинишу дјецу, онда не дају потврду", наводи се у обавјештењу упућеном родитељима.
Власница бањалучког приватног вртића "Мики Маус" Александра Малевић истиче да вртићи поштују само прописе и мишљења љекара.
"Ако љекар наведе да дијете није способно за колектив јер није вакцинисано, ми га не можемо примити. У протеклом мјесецу било је случајева да смо враћали дјецу која нису вакцинисана, уз савјет да то учине што прије. Уколико је вакцинација одгођена из здравствених разлога, а педијатар то није означио као препреку, дијете може похађати вртић. Коначну одлуку о способности дјетета доноси педијатар, а не директор вртића", нагласила је Малевићева.
Обухват ММР-ом
Према подацима Института за јавно здравство РС, обухват другом дозом ММР вакцине лани био је 77,7 одсто. Према подацима Института, прошле године евидентирано је 313 случајева морбила у Српској.
