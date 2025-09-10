Велика трагедија у Санском Мосту: Преминуо фудбалер Бењамин Бишчевић (14)

10.09.2025
14:17
Коментари:0
Бењамин Бишчевић из Санског Моста изгубио је битку са тешком болести у 14. години живота.
Овај дјечак оставио је дубок траг међу својим вршњацима, тренерима, учитељима и свима који су га познавали.
Бењамин је био велики заљубљеник у фудбал и са поносом је носио дрес омладинских селекција НК Подгрмеч. Сваку утакмицу доживљавао је срцем и радошћу, а његова посвећеност и љубав према спорту били су примјер свима око њега.
Болница Коњиц тврди да су имали санитетско возило за транспорт преминуле бебе
Његов клуб се опростио емотивном поруком, истичући да је Бењамин био мали, али велики херој који се лавовски борио са тешком болешћу, али његово храбро срце, нажалост, није издржало.
Опроштајна порука стигла је и из ОШ "Хасан Кикић", чији је ученик био.
Бењамин иза себе оставља неутјешну породицу – родитеље, брата, родбину, пријатеље, школске колеге и фудбалске саиграче, који ће га памтити по његовом искреном осмијеху, љубави према животу и борби коју је водио до посљедњег тренутка, преноси Аваз.
