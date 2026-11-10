Видљивост смањена због магле: У овим дијеловима повећана опасност од одрона

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по мјестимично мокрим или влажним коловозима, уз мјестимичну маглу или ниску облачност у котлинама и у вишим предјелима, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.
На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона.
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На путевима на којима се изводе санациони радови, саобраћај је измијењен и регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом.
Возачима се савјетује да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, избјегавају ризична претицања и поштују саобраћајне прописе.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Због санације пјешачких стаза на мосту преко ријеке Саве, измјењен је режим саобраћаја на дионици од Градишке према граници са Хрватском. Забрањен је саобраћај за возила укупне масе преко 20 тона, а остала возила пропуштају се једном траком.
Предност имају возила која се крећу лијевом траком, односно која излазе из Републике Српске, односно БиХ.
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На снази је измјена саобраћаја на изграђеном дијелу ауто-пута Рача-Бијељина, ради привременог прикључења на магистрални пут на дионици према граници са Србијом на Рачи.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
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Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
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На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ због радова на заштити косина, за саобраћај је затворен мост Херцеговина на ауто-путу у смјету смјеру Почитељ-Бијача, а саобраћа се двосмјерно, супротном страном ауто-пута. Такође, због радова у тунелу Херцеговина у смјеру Бијача-Почитељ затворена је претицајна трака, па се саобраћа само возном траком.
Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено.
На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
За саобраћај свих возила затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
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(Срна)
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