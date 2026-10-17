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Викенд хороскоп за све знакове: Коме стиже љубав, а ко мора да припази на новац?

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17.10.2026 08:09

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Пред нама је викенд који доноси прилику за предах, нове сусрете и преиспитивање односа са људима који су нам важни. Док ће неки хороскопски знакови уживати у љубави и пажњи, други ће морати да успоре, саслушају своју интуицију и избјегну непотребне расправе.

Сазнајте шта вас очекује у суботу и недјељу на пољу љубави, посла и здравља.

Ован

Љубав: Субота доноси прилику за искрен разговор и рјешавање неспоразума. Слободни Овнови могли би упознати особу која ће им привући пажњу. У недјељу не доносите закључке на основу првог утиска.

Посао: Викенд је повољан за планирање наредне седмице, али не и за преузимање превише обавеза.

Здравље: Пријаће вам кретање на свјежем ваздуху и више одмора.

Бик

Љубав: Пред вама су дани у којима ће вам највише значити блискост и осјећај сигурности. Партнер би могао да вас обрадује малим знаком пажње, док слободни Бикови могу обновити контакт са особом из прошлости.

Посао: Не оптерећујте се пословним питањима током викенда. Неке одговоре добићете када будете имали више времена за размишљање.

Здравље: Посветите се себи, квалитетном сну и активностима које вас опуштају.

Близанци

Љубав:Друштвени живот биће у првом плану. Субота је погодна за изласке, дружење и флерт, а недјеља за разговор који би могао разјаснити неку дилему.

Посао: Могли бисте добити занимљиву идеју или приједлог. Запишите оно што вам падне на памет, али важне одлуке оставите за наредну седмицу.

Здравље: Покушајте да смањите вријеме проведено пред екраном и пронађете тренутак за одмор.

Рак

Љубав: Емоције ће бити наглашене, а потреба за пажњом и разумијевањем израженија него иначе. Искрен разговор са партнером може донијети олакшање. Слободни Ракови могли би добити поруку којој су се надали.

Посао: Не дозволите да вас бриге о послу спријече да уживате у слободним данима.

Здравље: Мирније окружење, породично вријеме и довољно сна помоћи ће вам да напуните батерије.

Лав

Љубав: Пред вама је викенд у којем ћете жељети више пажње и романтике. Субота је повољна за излазак или заједнички план са партнером, док би недјеља могла донијети важан разговор.

Посао: Имате много идеја, али немојте журити са њиховом реализацијом. Добар план биће важнији од брзине.

Здравље: Пријаће вам активност која вам поправља расположење, али немојте занемарити потребу за одмором.

Дјевица

Љубав:Покушајте да не анализирате сваку ријеч и сваки поступак вољене особе. Викенд је прилика да се опустите и уживате у тренуцима блискости. Слободне Дјевице могле би открити да им се допада неко из њиховог окружења.

Посао: Добро је вријеме за организацију и планирање, али не морате све завршити одмах.

Здравље: Успорите темпо, једите редовно и пронађите вријеме за шетњу.

Вага

Љубав:Љубав и међуљудски односи биће у центру пажње. Субота доноси могућност за романтичне тренутке, док би недјеља могла помоћи да ријешите дилему која вас већ неко вријеме прати.

Посао: Не преузимајте туђе обавезе само да бисте избјегли незадовољство других. Ваше вријеме је једнако важно.

Здравље: Пронађите равнотежу између дружења и времена које проводите сами.

Шкорпија

Љубав: Интуиција ће вам бити наглашена, али немојте доносити закључке без разговора. Заузете Шкорпије требало би да избјегавају љубомору, док слободне очекује занимљив сусрет или неочекивано познанство.

Посао: Неке идеје које сте раније оставили по страни поново би могле постати актуелне. Запишите их и размислите о сљедећим корацима.

Здравље: Потребни су вам мир, квалитетан сан и мање стреса.

Стријелац

Љубав: Викенд доноси жељу за промјеном, дружењем и новим искуствима. Слободни Стријелчеви могли би упознати некога на сасвим неочекиваном мјесту, док парове очекују лијепи тренуци ако се одлуче за заједничку авантуру.

Посао: Размишљаћете о новим могућностима и плановима. Не журите са обећањима која би касније могла постати оптерећење.

Здравље: Кретање и боравак у природи могли би вам пријати више него иначе.

Јарац

Љубав:Иако вам обавезе често одузимају много времена, овог викенда покушајте да пажњу посветите људима које волите. Мали гест може значити више од великих ријечи.

Посао: Субота и недјеља погодне су за размишљање о финансијама и будућим циљевима, али избјегавајте непотребне трошкове.

Здравље: Немојте занемаривати умор. Одмор није губљење времена, већ начин да сачувате енергију.

Водолија

Љубав: Очекују вас занимљиви разговори и могућност да однос с неком особом сагледате из другачијег угла. Слободне Водолије могле би привући особу која их осваја интелигенцијом и необичним смислом за хумор.

Посао:Креативне идеје долазиће спонтано. Не одбацујте приједлоге који се разликују од ваших досадашњих планова.

Здравље: Пријаће вам промјена рутине и активности које подстичу добро расположење.

Рибе

Љубав: Романтика и емоције обиљежиће ваш викенд. Субота је погодна за искрене разговоре и блискост, док би недјеља могла донијети осјећај да се однос са вољеном особом креће у добром смјеру.

Посао:Не оптерећујте се проблемима које тренутно не можете ријешити. Усмјерите пажњу на оно што зависи од вас.

Здравље: Одвојите вријеме за одмор, музику, шетњу или неку другу активност која вам доноси унутрашњи мир.

Савјет за викенд

Без обзира на хороскопски знак, искористите суботу и недјељу да успорите, посветите се блиским људима и оставите по страни обавезе које могу да сачекају. Понекад су управо мали тренуци они који нам доносе највише радости.

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