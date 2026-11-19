Аутор:АТВ редакција
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Снажан вјетар и киша вечерас су створили проблеме у више дијелова Босне и Херцеговине, а грађани на друштвеним мрежама јављају да је у појединим мјестима дошло до нестанка електричне енергије.
Према информацијама портала "Радиосарајево.ба", без струје су остали дијелови Градачца, Грачаница, Миљановци код Јелаха, Приједор и Мали Разбој код Лакташа.
Нестанак електричне енергије пријављен је и у Оџаку, гдје је, према објави странице БХ Метео, забиљежен удар вјетра од око 70 километара на сат.
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Грађани наводе да су праћени јаким вјетром и кишом, а у неким мјестима струја се након прекида брзо вратила. Из Бихаћа су такође пријавили снажан пљусак и јак вјетар, који се у међувремену смирио.
Невријеме је вечерас захватило и Бањалуку, гдје су, према наводима локалних медија и грађана, на више локација пала стабла и гране, блокирајући поједине улице и саобраћајнице. Возачи пријављују проблеме у Рамићима, насељу Анте Јакић, на путу од Слатине према Трапистима те према Крчмарицама, због чега се апелује на додатни опрез у саобраћају.
Према упозорењу које је објавио БХ Метео, Босну и Херцеговину данас, 19. новембра, између 16 и 21 сат погађа јак до олујан, локално и оркански вјетар, усљед премјештања дубоког циклона сјеверније од наших крајева.
Посебан опрез препоручен је за сјевер и сјевероисток Босне, гдје се очекују удари вјетра између 60 и 90 километара на сат, који локално могу проузроковати материјалну штету.
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Слична јачина вјетра прогнозирана је и у брдско-планинским подручјима остатка земље, док се нешто слабији, али и даље појачан вјетар очекује у котлинама средње и источне Босне те у низијама Херцеговине.
БХ Метео упозорава и на обилније падавине у Херцеговини и на југозападу Босне, гдје се очекује између 15 и 40 литара кише по квадратном метру, а у брдско-планинским подручјима сјеверно од Мостара локално и до 90 литара.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, у петак се очекује умјерено, на југу и југозападу претежно облачно вријеме, уз кишу и локалне пљускове у Херцеговини и западним подручјима Босне. Током викенда задржаће се нестабилно вријеме с падавинама, а у недјељу се очекује и осјетно нижа дневна температура.
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