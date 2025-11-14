Logo
Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

14.11.2025

20:09

Коментари:

1
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници прекосутра славе Ђурђиц, празник преноса моштију светитеља у Палестину. Ово су народна вјеровања и традиција која се везује за исти дан.

Свети Георгије погубљен је 303. године, зато што је, као Христов војник, одбио послушност цару Диоклецијану, великом прогонитељу хришћана, изјавивши да се не плаши да умре за своју вјеру.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Стиже нам слава која није означена црвеним словом, али се поштује као да јесте

На православним иконама свети Георгије представљен је како са крстастим мачем убија аждају која је симбол пагнске вјере, док је на икони која се износи на Ђурђиц представљен како држи копље у рукама.

Светац је веома поштован у нашем народу. Слави се два пута годишње – 16. новембра по новом календару, као Ђурђиц, празник преноса моштију светитеља у Палестину и полагања у велелепни, њему посвећени храм, и 6. маја као Ђурђевдан, дан смрти Светог Георгија, великомученика и борца за хришћанство, пише Ало.

Ђурђиц је слава или прослава многих српских мјеста и породица.

Означава почетак Вучјих дана или Мратинаца, дана до Мратиндана, 24. новембра.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Друштво

Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље

Обичаји и вјеровања

По обичајном календару, у том периоду, ништа се не даје из куће, жене не раде ручне радове, обућари и кројачи одмарају. Не иде се у лов на вукове.

Ако су Мратинци магловити, зима ће бити промијенљива, ако је ведро, зима ће бити љута.

Према народном вјеровању зима долази на Ђурђиц, а одлази са Ђурђевданом.

