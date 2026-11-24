Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Светог мученика Стефана Дечанског и Светог Мину, због ког је у календару уписано подебљано црно слово.
У народу је овај празник познат као Мратиндан, а многе породице обиљежавају га као крсну славу.
Према народним вјеровањима, на Мратиндан се ништа не износи нити даје из куће, не преде се вуна и не пере веш, а не раде ни обућари и кројачи. У појединим крајевима домаћин тога дана преузима све кућне послове на себе како би породица имала добру годину, док се вјерује да ће у супротном година бити лоша.
Стефан Дечански спада међу најтрагичније личности лозе Немањића. Дјетињство је провео као талац на двору кана Ногаја, а као млад човјек је ослијепљен, за шта се вјерује да се догодило по наређењу његовог оца, краља Милутина, након чега је упућен у затвор у Цариграду.
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Према црквеном учењу, Свети Никола је након пет година чудотворно вратио вид краљу Стефану. Он је потом из захвалности подигао манастир Високи Дечани, једно од најзначајнијих дјела византијске умјетности и средњовјековне архитектуре на овим просторима, а велику икону даровао је и Базилици Светог Николе у Барију. Убијен је 1336. године као жртва дворских сплетки, а постоје претпоставке да је то учинио његов син Душан.
Одлуком цркве, на овај дан је премјештена слава посвећена српском краљу, па се Мратиндан сматра завјетним даном за оне који имају очне болести. У народу се и данас памти изрека „Свети Мрата, снијег на врата“, којом се најављује почетак хладнијег и сњежнијег дијела године.
Вјерује се да временске прилике на Мратиндан наговјештавају каква ће бити зима. Ако је дан магловит, зима би могла бити промјенљива, док се у случају ведрог и сунчаног дана очекује мраз.
Према предању, Свети Мрата је заштитник вукова и на овај дан их окупља и одређује колико оваца којем домаћину могу да нападну током зиме. Због тога се стока и овце на Мратиндан не изводе из штала и торова, преноси Информер.
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